Aké wechselt zurück zu Chelsea

Thomas Tuchel würde gerne Matthijs de Ligt als Verstärkung beim FC Chelsea begrüßen. Der 22-jährige Niederländer will aber lieber zum FC Bayern wechseln. Die Blues können sich angesichts dieser Entwicklung glücklich schätzen, dass sie schon einen anderen Neuzugang für die zentrale Abwehr an der Angel haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Times‘ berichtet, steht Nathan Aké kurz vor einem Wechsel zu Chelsea. Die Gespräche mit Manchester City seien weit fortgeschritten. Im Zuge der Verhandlungen um den Wechsel von Raheem Sterling zu den Blues wurde auch der Deal mit Aké auf den Weg gebracht.

Auch Koundé auf dem Zettel

Für den 27-jährigen Niederländer ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Schon zwischen 2011 und 2017 stand Aké bei Chelsea unter Vertrag. Immer wieder wurde er in dieser Zeit aber an andere Vereine verliehen.

In der vergangenen Saison absolvierte Aké 14 Premier-League-Spiele für City. Sein Vertrag bei den Skyblues ist noch bis 2025 datiert. Die Wege werden sich jetzt aber wohl trennen. Neben dem Linksfuß hat Chelsea auch noch Jules Koundé (23) vom FC Sevilla auf der Wunschliste.