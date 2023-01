Salihamidzic erläutert Bayerns-Scouting-System

Hasan Salihamidzic hat das Scouting-System des FC Bayern erklärt. Gegenüber der ‚tz‘ führt der Sport-Vorstand des Rekordmeisters aus: „Es gibt so viele Fußballer auf der Welt. Wir schauen, welche für uns in Frage kommen. Wenn es um die einzelnen Positionen geht, analysieren wir, was wir haben und was wir brauchen. Wir versuchen, jede Position doppelt zu besetzen. Wir haben für jede Position die Spieler in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Wir schauen viel Fußball, von daher verändert sich das Schattenteam ständig.“

Und weiter: „Es gibt viele junge Spieler, die groß herauskommen, aber auch Spieler, die wir beobachtet haben und uns gefallen. Das ist immer ein Mix. Wir sind sehr gut organisiert und arbeiten sehr genau. Wir schauen uns viele Videos an, unsere Scouts sind natürlich auch oft in den Stadien zur Beobachtung. Marco und ich filtern das dann und schauen, dass wir immer wieder auf dem neuesten Stand sind.“ Auf der Schattenliste der Münchener dürfte damals auch der Name Mathys Tel gestanden haben, ehe ebenjener im Sommer an die Säbener Straße wechselte. Auch Real Madrid hatte auf den Zuschlag gehofft.

