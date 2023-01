Real Madrids Versuch bei Tel

Real Madrid unternahm im vergangenen Sommer offenbar einen Last-Minute-Versuch, beim Bayern-Transfer von Mathys Tel (17) einzugreifen. Nach Informationen der ‚tz‘ wollte der spanische Rekordmeister das Offensivtalent „unbedingt“, kam aber schlichtweg zu spät.

Zu jenem Zeitpunkt habe Tels Berater bereits dem FC Bayern die Zusage gegeben, auch Tel habe München zu seiner klaren Priorität gemacht. Treibende Kraft hinter dem Transfer soll Bayerns Technischer Direktor Marco Neppe gewesen sein.

Mehr Einsatzzeiten?

Für eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro wechselte der französische U-Nationalspieler, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2025, von Stade Rennes in die Bundesliga. Nach FT-Infos kann der Betrag erfolgsabhängig sogar noch auf 40 Millionen anwachsen.

In bislang zwölf Einsätzen schoss Tel vier Tore. Zum Einsatz kam er meist als Einwechselspieler, entweder auf der Außenbahn oder als alleiniger Stürmer. Aufgrund des Ausfalls von Sadio Mané (30) winken nun mehr Spielzeiten. Laut ‚tz‘ will Trainer Julian Nagelsmann den Rechtsfuß in Zukunft außerdem auch als zweite Spitze neben Eric Maxim Choupo-Moting (33) bringen.