Bayern schnappt sich Tel

Der Poker um Mathys Tel (17) ist offiziell beendet. Mit dem vierten Angebot konnte der FC Bayern den französischen Erstligisten Stade Rennes zum Verkauf bewegen. Die Vertragslänge geben die Münchner nicht bekannt. Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen Fünfjahreskontrakt. Nach FT-Infos fließt eine Sockelablöse von über 20 Millionen Euro Ablöse, inklusive Boni könnten bis zu 40 Millionen fällig werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mathys Tel ist eines der größten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer“, lobt Sportvorstand Hasan Salihamidzic, „mit der U17 Frankreichs ist er in diesem Jahr Europameister geworden, als Kapitän der Mannschaft. Wir haben ihn schon lange beobachtet und konnten ihn jetzt überzeugen, seine nächsten wichtigen Schritte in München bei uns zu setzen.“

Einsetzbar ist der 1,83 Meter große Rechtsfuß im Sturmzentrum, auf der Zehn und auf den offensiven Außenbahnen. In der abgelaufenen Saison wurde Tel bei zehn Profispielen für Rennes eingewechselt. Auf sein erstes Tor im Herrenbereich wartet er noch. Bei den Bayern soll es ihm gelingen.