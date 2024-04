Larsson spricht über Eintracht-Zukunft

Hugo Larsson hat bei Eintracht Frankfurt noch viel vor. Der schwedische Mittelfeldspieler sieht sich, so wird er von seinem Verein zitiert, „kommende Saison zu 100 Prozent hier. Ich habe bewusst einen langfristigen Vertrag unterschrieben.“ Bei den Hessen passt alles: „Ich bin sehr glücklich, in Frankfurt zu sein und in der Bundesliga zu spielen. Ich genieße jede Sekunde. Die Eintracht ist der ideale Ort, um mich weiterzuentwickeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Sommer war Toptalent Larsson gegen eine Ablöse von neun Millionen Euro von Malmö FF nach Frankfurt gewechselt, unterschrieb einen Vertrag bis 2028 und etablierte sich unter Trainer Dino Toppmöller aus dem Stand als Stammkraft (32 Saisonspiele, jeweils zwei Tore und Vorlagen). Zuletzt wurde der 19-Jährige von leichteren Verletzungen ein wenig ausgebremst.