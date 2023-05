Ex-Bochumer Zulj verlängert beim LASK

Robert Zulj bleibt dem LASK erhalten. Wie die Österreicher bekanntgeben, verlängert der Offensivmann seinen Vertrag bis 2027. Das bisherige Arbeitspapier des Rechtsfußes war bis 2025 gültig. In Deutschland lief der 31-Jährige unter anderem für Union Berlin, die TSG Hoffenheim und den VfL Bochum auf.

„Es war mein klares Ziel, eine erfolgreiche Saison mit dem LASK zu spielen und mitzuhelfen, den Klub wieder in den Europacup zu führen. Das ist uns gelungen, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Daher freut es mich sehr, dass ich auch in den kommenden Jahren für den Klub auflaufen darf“, sagt Zulj zu seiner Verlängerung. Am heutigen Freitag dehnte der LASK bereits die Zusammenarbeiten mit Offensivspieler Sascha Horvat (26/ehemals Dynamo Dresden) und Linksverteidiger René Renner (29) aus.

