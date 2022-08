Wolfsburg: Marmoush-Zukunft fast geklärt

Direkt im ersten Saisonspiel war Omar Marmoush für den VfL Wolfsburg zur Stelle. Der ägyptische Angreifer erzielte den Siegtreffer zum 1:0 gegen Carl Zeiss Jena und verhinderte eine Pokalblamage seiner Wölfe in Thüringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Empfehlungsschreiben – aber weniger für einen millionenschweren Verkauf nach England, als für einen längeren Verbleib in der Autostadt. „Wir wollen den Vertrag mit Omar verlängern. Dazu stehen wir im engen Austausch mit seinem Berater und werden die Gespräche jetzt intensivieren“, wird VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke von der ‚Aller-Zeitung‘ und der ‚Wolfsburger Allgemeinen‘ zitiert.

Verlängerung steht bevor

Die Folgerung der beiden Regionalblätter: Eine Einigung wird „in naher Zukunft“ erfolgen. Von einem vorzeitigen Wechsel könne „keine Rede mehr sein“. Vor einigen Tagen hatte sich bereits Trainer Niko Kovac für Marmoushs Verbleib stark gemacht. Ganz offensichtlich bekommt der Übungsleiter seinen Willen.

Und der Spieler selbst? Marmoush, der seinen zweijährigen Aufschwung nun auch in Wolfsburg fortzusetzen scheint, würde sein Glück gerne in England suchen, hieß es zuletzt. Sollten Gehalt und Spielzeit in Wolfsburg stimmen, dürfte sich der ausbleibende Sprung auf die Insel verkraften lassen.