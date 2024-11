Verletzungspech beim VfB: Ein Bundesliga-Schnäppchen als Winterlösung?

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth dürfte sich dieses Wochenende noch einmal bestätigt gefühlt haben, als am gestrigen Samstag der monatelange Ausfall von El Bilal Touré feststand. Der 23-jährige Mittelstürmer gesellt sich mit seinem Mittelfußbruch zu den beiden am Oberschenkel verletzten Offensivkräften Deniz Undav (28) und Jamie Leweling (23).

Schon vor der Touré-Diagnose hatte Wohlgemuth angekündigt, dass sich der VfB auf dem Transfermarkt umschauen wird. Dabei spielt ein alter Schützling von Cheftrainer Sebastian Hoeneß eine Rolle. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Schwaben Jacob Bruun Larsen von der TSG Hoffenheim als eine mögliche Winter-Verstärkung im Blick.

Der 26-jährige Däne ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und kann auf sowohl auf beiden Flügeln als auch im Zentrum eingesetzt werden. In der aktuellen Saison kommt Bruun Larsen auf drei Scorerpunkte in zwölf Spielen.

Mit Hoeneß arbeitete der Rechtsfuß in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 zusammen. Der VfB-Coach weiß also, wen er bekäme. Besonders interessant wird Bruun Larsen aufgrund seiner Vertragssituation. Denn der siebenfache Nationalspieler steht in Hoffenheim nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Die entsprechende Ablöse dürfte damit sehr überschaubar ausfallen.