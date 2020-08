Sancho-Alternativen: United blickt nach München & Schalke

Wie ernst es Borussia Dortmund mit dem Verkauf von Jadon Sancho meint, zeigt die Beteiligung von Top-Vermittler Marco Lichtsteiner. An der Ablöseforderung von 120 Millionen Euro hat sich aber nichts geändert. Manchester United soll der Preis zu hoch sein und im Theatre of Dreams werden Stimmen laut, sich anderweitig umzusehen – ebenfalls in der Bundesliga.

Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, schauen sich die Red Devils nach Alternativen für den BVB-Topscorer der vergangenen beiden Spielzeiten um. Demnach beschäftigt sich United mit Kingsley Coman vom FC Bayern sowie Rabbi Matondo von Schalke 04.

Anzunehmen, Coman wäre ein einfacheres Transferziel, wäre aber ein Fehler. Die Bayern haben bereits klargestellt, dass der 24-jährige Franzose nicht verkauft wird. Mehr noch: Nach FT-Informationen wurde Coman längst mitgeteilt, dass man den Vertrag bis 2023 gerne vorzeitig verlängern möchte. Hinzu kommt, dass Hansi Flick Verstärkungen für die Außenbahnen fordert und daher mit Sicherheit keinen Verkauf von Coman befürworten würde.

Schalke zum Verkaufen gezwungen?

Anders gestaltet sich die Lage bei Matondo. Zwar möchte Schalke den 19-jährigen gebürtigen Liverpooler nicht unbedingt verkaufen, bei einem attraktiven Angebot wäre man aber aufgrund der finanziellen Schieflage fast gezwungen, das Tafelsilber zu veräußern.

