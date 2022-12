Auf den Spuren von Mbappé & Henry: Ben Seghir startet durch

Mit 17 Jahren und 315 Tagen ist Eliesse Ben Seghir nach Thierry Henry im Spiel gegen den RC Lens 1995 (17 Jahre und 255 Tage) der zweitjüngste Spieler, der in der Ligue 1 einen Doppelpack für die AS Monaco erzielte. Ähnlich überzeugend startete auch Kylian Mbappé seine Profikarriere beim Fürstenklub. Ben Seghir könnte in die großen Fußstapfen der beiden Weltstars treten, hat dafür allerdings erst den ersten kleinen Schritt getan.

Ben Seghir wurde in der kleinen Gemeinde Gassin geboren und spielt erst seit 2020 in der Jugend von Monaco. Das Talent hat er in seiner Familie nicht exklusiv. Bruder Salim (19) läuft für Olympique Marseille auf, feierte dort zwar auch schon sein Profidebüt, der komplette Durchbruch vom B-Team zur ersten Mannschaft blieb allerdings noch aus. Das könnte für Eliesse in Monaco seit gestern Abend anders aussehen.

Clement zufrieden mit dem Matchwinner

Trainer Philippe Clement entschied sich in der Halbzeit für einen Wechsel. Wissam Ben Yedder musste den Platz verlassen, dafür kam der unbekümmerte Ben Seghir auf den Platz. Es war sein Ligue 1-Debüt und Ben Seghir startete seine Ligakarriere mit einem Feuerwerk. Seine beiden Tore (58., 85.) entschieden das Spiel am Ende für seine Mannschaft und er wurde zum Man of the Match gekürt.

„Er hat seine Chance heute verdient, weil er sich in den letzten Wochen bei uns und in den Testspielen gut vorbereitet hat. Wir sind zufrieden mit dem, was er heute Abend gemacht hat, obwohl er natürlich noch viel Luft nach oben hat“, fasste der Übungsleiter nach der Partie zusammen.

Winkt die Startelf?

Clement hatte noch mehr Lob für den 17-Jährigen übrig: „Er ist jemand, der einer Mannschaft helfen kann, durch seine Dynamik, seine Energie. Es war wichtig in diesem Spiel, so einen Spieler zu haben.“ Mit seinem schnellen Antritt und seinen eiskalten Torabschlüssen verhalf er den Monegassen zum Sieg.

Besonders der zweite Treffer – ein gezielter Schuss aus 18 Metern ins lange Eck – war zudem noch äußerst sehenswert. Nach den Kommentaren von Coach Clement wäre es also kein großes Wunder, wenn Ben Seghir im nächsten Spiel vielleicht sogar von Beginn an auf dem Platz steht.