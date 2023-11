Medien: Milan-Vorstoß bei Guirassy

Der AC Mailand konkretisiert offenbar sein Interesse an Torjäger Serhou Guirassy (27). Laut Gianluca Di Marzio hat der Tabellendritte der Serie A bereits einen ernsthaften Anlauf für einen potenziellen Winter-Transfer gestartet.

Dass Guirassy den VfB Stuttgart schon im Januar inmitten der Saison verlässt, gilt aber als unwahrscheinlich. Zwar kann der Mittelstürmer den Verein dann per Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro verlassen, dem Vernehmen nach will Guirassy aber die Saison im Schwabenland beenden.