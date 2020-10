FC Bayern: Dantas steigt morgen ins Training ein

Was heute Vormittag noch ein Gerücht war, scheint sich nun zu bewahrheiten. Mit Tiago Dantas hat der FC Bayern noch ein weiteres Talent für das zentrale Mittelfeld unter Vertrag genommen. ‚Sport Bild‘-Redakteur Tobias Altschäffl bestätigt die Meldung der portugiesischen Zeitung ‚Record‘. Demnach ist der Transfer des 19-Jährigen unter Dach und Fach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dantas kommt per Leihe von Benfica Lissabon, zudem wurde eine Kaufoption vereinbart. Schon am morgigen Mittwoch soll der Youngster erstmals mit dem Profiteam unter Anleitung von Hansi Flick trainieren.

Bei Benfica kam Dantas bislang in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In München will er nun schnellstmöglich den Durchbruch schaffen. Die Tinte unter dem Vertrag an der Säbener Straße ist längst trocken.