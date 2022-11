Depay spricht über Zukunft

In puncto Zukunftsplanung will sich Memphis Depay vorerst nicht in die Karten schauen lassen. „Ich weiß nicht, was nach der WM passieren wird. Ich habe mich von einer Verletzung erholt und genieße das Turnier“, ließ der Angreifer im Anschluss an das 2:0 der Niederlande gegen den Senegal wissen.

Berichten aus Spanien zufolge würde der FC Barcelona den 28-Jährigen im Winter, also ein halbes Jahr vor Vertragsende, für lediglich fünf Millionen Euro Ablöse ziehen lassen. Juventus Turin, die AS Rom und der FC Sevilla wurden zuletzt als Interessenten gehandelt.