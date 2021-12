Che zum FC Bayern: Klappt es im zweiten Anlauf?

Schon im Sommer versuchte der FC Bayern, den FC Dallas davon abzuhalten, Justin Che nach seiner Leihe zurück in die USA zu beordern. Doch die Texaner blieben hart. Aufgrund von Personalsorgen in der Defensive musste das 18-jährige Juwel an alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Doch die Bayern haben Che, der ein starkes Halbjahr in der MLS hinlegte, offenbar nicht aus dem Auge verloren. Das Portal ‚MLSSoccer.com‘ berichtet, dass das Abwehrtalent im Januar erneut beim deutschen Rekordmeister unterschreiben könnte. Dallas würde Che dieses Mal keine Steine in den Weg legen.

Dallas stellt sich nicht quer

Neben dem FC Bayern bekunden dem Bericht zufolge weitere (namentlich nicht genannte) Bundesligisten Interesse an dem körperlich robusten Rechtsfuß, der aufgrund seiner in Deutschland aufgewachsenen Mutter keine Verständigungsprobleme hätte.

Vertraglich gebunden ist Che an Dallas noch bis Dezember 2023. Eine Ablöse müsste der neue Klub also bezahlen. Aber sowohl für die Bayern als auch die meisten anderen deutschen Klubs dürfte sich die Summe in erschwinglichem Rahmen bewegen.