„Je mehr Champions, desto besser“: De Zerbi mit Pogba-Klartext

Paul Pogba muss seine Hoffnungen auf einen Vertrag bei Olympique Marseille zumindest vorerst begraben. Nach Sportdirektor Medhi Benatia erteilte in der Spieltagpressekonferenz vor der Partie gegen SCO Angers auch Trainer Roberto De Zerbi dem französischen Weltmeister eine Absage: „Pogba ist ein sehr großer Spieler, aber wir mussten erst einmal herausfinden, wo wir ihn einsetzen können, sobald er spielbereit ist. Je mehr Champions es gibt, desto glücklicher bin ich, das ist es nicht. Unsere Entscheidung beruht auf einer allgemeinen Einschätzung und vielleicht wird sich das ändern. Aber im Moment haben wir diese Entscheidung aufgrund mehrerer Faktoren getroffen.“

Pogba ist nach seiner Vertragsauflösung bei Juventus Turin Mitte November weiter auf der Suche nach einem neuen Klub. Aufgrund einer Dopingsperre ist der 31-Jährige erst wieder ab Mitte März spielberechtigt und hält sich gegenwärtig bei OM fit. In einem Interview mit der ‚L’Équipe‘ hatte Benatia erklärt, dass es derzeit keinen Sinn ergebe, einen Spieler unter Vertrag zu nehmen, der in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr spielen kann. Zudem würde befürchtet, dass der Medienrummel Auswirkungen auf die Mannschaft haben könnte. Dem widersprach De Zerbi jedoch: „Das Gleichgewicht in der Umkleidekabine, niemand könnte es ändern. Niemand wird meine Umkleidekabine aus dem Gleichgewicht bringen, solange ich Trainer bin. Das war nicht das Problem.“