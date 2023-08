Chelsea: Lukaku-Poker geht in die heiße Phase

Die AS Rom geht im Werben um Romelu Lukaku (30) anscheinend in die Vollen. Wie Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio unisono berichten, befinden sich Sportdirektor Tiago Pinto und Klub-Besitzer Dan Friedkin höchstpersönlich in London, um den Deal mit dem FC Chelsea auszuverhandeln.

Mit Lukaku selbst haben die Rossoneri bereits eine Übereinkunft erzielt. Zudem steht fest, dass es sich bei dem Transfermodell um eine Leihe handeln wird. Lediglich über die genauen Modalitäten müssen sich die Klubs noch einig werden.