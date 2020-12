Leipzig: Sabitzer verschiebt Vertragsgespräche

Marcel Sabitzer setzt sich für den Moment nicht mit dem Thema Vertragsverlängerung bei RB Leipzig auseinander. „Wenn ich meinen Vertrag richtig gelesen habe, läuft der bis Juni 2022 – also noch 18 Monate. Alles weitere wird man sehen“, erklärt der 26-jährige Mittelfeldspieler im Interview mit dem ‚kicker‘. Er mache seinen „Job, wir haben alle drei Tage ein Spiel, das ist anstrengend genug.“

Möglich ist eine Ausdehnung der bereits fünfeinhalbjährigen Zusammenarbeit aber allemal. Sabitzer erläutert: „Der Verein hat ja mal gesagt, dass es keine Vertragsgespräche während der Saison gibt. Also fokussiere ich mich voll auf eine erfolgreiche Saison und mache mir nullkommanull Gedanken, was irgendwann passieren wird.“ Aus Spanien waren zuletzt Gerüchte zu vernehmen, dass Tottenham Hotspur Interesse an einer Verpflichtung von Sabitzer zeigt. Zur Einordnung: Im kommenden Sommer können die Leipziger nach aktuellem Stand letztmalig eine angemessene Ablöse kassieren.