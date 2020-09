Kovac zufrieden mit Volland-Debüt

AS Monaco-Trainer Nico Kovac zeigte sich nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft über den FC Nantes zufrieden mit der Leistung von Neuzugang Kevin Volland, der in seinem ersten Spiel für die Monegassen gleich in der Startelf stand. „Ich war glücklich über sein Spiel. Er hat einen Monat lang nicht mehr gespielt, seitdem die deutsche Liga zu Ende gegangen ist. Er ist schnell, er ist physisch stark, er attackiert den Raum und die Tiefe gut. Ich denke, er kann noch mehr, aber das war ein guter erster Auftritt für die AS Monaco“, so Kovac in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Erst vor gut zwei Wochen war der 28-jährige Offensivspieler für 15 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen in das Fürstentum gewechselt. Gegen Nantes zeigte Volland bei seinem Debüt eine solide Leistung, bevor er in der 62. Minute ausgewechselt wurde.