Al Nassr plant Angebot für Durán

Al Nassr macht im Rennen um die Dienste von Stürmer Jhon Durán offenbar ernst. Laut dem ‚Telegraph‘ bereiten die Verantwortlichen des Saudi-Klubs ein offizielles Angebot an Aston Villa vor. Der 21-Jährige soll mit seinen Fähigkeiten die Offensive um Star-Stürmer Cristiano Ronaldo (39) und Ex-Bayern-Spieler Sadio Mané (32) auffrischen und verstärken.

Vor wenigen Tagen berichtete die französische FT-Partnerseite Foot Mercato bereits exklusiv über das Interesse von Al Nassr am Kolumbianer. Zudem haben die Villa-Verantwortlichen ein mündlich ausgesprochenes Angebot von Paris St. Germain in Höhe von 75 Millionen Euro ausgeschlagen. In Birmingham liegt die Schmerzgrenze für Durán jenseits der 80 Millionen Euro. Andernfalls kommt es zu keinem vorzeitigen Abgang des bis 2030 an die Villans gebundenen Offensivspielers.