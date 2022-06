Neuer Vertrag: Werder baut auf Nankishi

Werder Bremen will seinen Nachwuchs-Flügelstürmer Abdenego Nankishi länger an sich binden. „Wir würden gerne mit ihm verlängern“, erklärt Lizenzspielerleiter Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘, „wir glauben an sein Potenzial.“

Nankishi startete hoffnungsvoll in die zurückliegende Spielzeit, durfte sechsmal für die Profis in der zweiten Liga ran und stand sogar zweimal in der Startelf. Auch aufgrund von Verletzungen kamen danach keine mehr hinzu, doch die Werder-Bosse sind weiter vom 19-Jährigen überzeugt.