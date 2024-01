BVB: Sancho-Rückkehr perfekt

Jadon Sancho entkommt dem Missverständnis mit Manchester United. Borussia Dortmund gibt die Verpflichtung des Flügelspielers offiziell bekannt. Der 23-Jährige wird bis zum Sommer von den Red Devils ausgeliehen. Eine Kaufoption konnte sich der BVB dem Vernehmen nach nicht sichern.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jadon ist ein absoluter Unterschiedsspieler und ich freue mich, ihn bald wieder in Schwarzgelb zu sehen. Er kennt diese Stadt, den Signal Iduna Park, unsere Fans und unseren Verein. Auch wenn er in den vergangenen Monaten keine Pflichtspiele absolviert hat, sind wir uns sicher, dass er sich schnell wieder bei uns einleben wird, in Bestform kommt und uns mit seinen Qualitäten beim Erreichen unserer Saisonziele helfen wird“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Lese-Tipp

BVB findet Stanic-Nachfolger

Sancho selbst erklärt: „Als ich heute in die Kabine gekommen bin, hat sich das angefühlt wie ‚nach Hause kommen‘. Ich kenne den Klub in- und auswendig, ich war hier immer sehr eng mit den Fans, und auch der Kontakt zu den Verantwortlichen ist nie abgerissen. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Mitspieler wiederzusehen, auf den Platz zu gehen, mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen, Tore vorzubereiten, Tore zu schießen und zu helfen, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Von 2017 bis 2021 lief Sancho bereits im schwarz-gelben Trikot auf. Für die Borussia war der Rechtsfuß in 137 Partien an phänomenalen 114 Treffern (50 Tore, 64 Assists) direkt beteiligt. Bei United, wohin der englische Nationalspieler vor zweieinhalb Jahren für 85 Millionen Euro gewechselt war, hatte er bis zuletzt auch aufgrund einer Auseinandersetzung mit Trainer Erik ten Hag keine Perspektive mehr.