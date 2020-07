Barça-Wechsel: Lautaro hat sich entschieden

„Die Gerüchte über Barcelona verlieren sich im Nichts, was zählt, sind die Fakten. Es ist eine Tatsache, dass Lautaro einer unserer Spieler ist und nie den Wunsch geäußert hat, uns zu verlassen“, gab sich Inter-Chef Giuseppe Marotta am vergangenen Freitag überaus gelassen.

In Wahrheit soll der Argentinier persönlich um seine Freigabe gebeten haben, da er unbedingt zum FC Barcelona wechseln möchte. Ein Wechsel in diesem Sommer scheint mittlerweile aber in weite Ferne zu rücken. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wird der Stürmer in der kommenden Saison in Mailand auflaufen. An den Wechselabsichten des 22-Jährigen ändert dies aber nicht.

Der spanischen ‚as‘ wurde aus dem Umfeld des 17-fachen Nationalspielers bestätigt, dass er sich in Geduld üben und im kommenden Jahr nach Katalonien wechseln möchte. Demnach soll Lautaro vor allem das Champions League-Spiel Anfang Oktober im Camp Nou vor rund 90.000 Zuschauer überzeugt haben.

FT-Meinung