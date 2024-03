Wätjen unterschreibt neuen BVB-Vertrag

Top-Talent Kjell Wätjen sieht seine langfristige Zukunft bei Borussia Dortmund. Der zentrale Mittelfeldspieler hat beim BVB seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das zuvor bis 2025 datierte Arbeitsverhältnis läuft nun bis 2028. Seit der U10 trägt Wätjen schwarz-gelb.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Sebastian Kehl betont, der 18-Jährige habe „sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt und sich diesen Schritt absolut verdient. In unserer U19 hat er sowohl in der Bundesliga als auch in der UEFA Youth League durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sich kontinuierlich an den Profikader herangearbeitet. Seine Entwicklung sehen wir noch lange nicht am Ende.“

Lese-Tipp

BVB: Kobel erneut raus

Auf sein erstes Profispiel wartet Wätjen noch, dreimal stand er im neuen Jahr aber schon im Spieltagskader. Zum Einsatz kommt der ehemalige U16- und U17-Nationalspieler in dieser Saison für Dortmunds A-Junioren, die er mitunter als Kapitän aufs Feld führt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Obwohl ich noch sehr jung bin, darf ich bereits viele Jahre für meinen Herzensverein spielen – und ich habe richtig Bock, dies auch in den nächsten Jahren bei den Großen zu dürfen“, sagt der Rechtsfuß. Im Werben um das eigene Juwel kam die größte Konkurrenz für den BVB aus Österreich. RB Salzburg versuchte zum wiederholten Male, Wätjen zu verpflichten, hat jetzt aber das Nachsehen.