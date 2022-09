Medien: Karaman wechselt in die Bundesliga

Der FC Schalke sichert sich am Deadline Day offenbar noch die Unterschrift von Kenan Karaman. Wie Fabrizio Romano meldet, ist der Transfer quasi in trockenen Tüchern. Karaman befinde sich auf dem Weg zum Medizincheck und soll im Anschluss einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Der Vertrag des 28-jährigen Mittelstürmers bei Besiktas läuft noch bis 2024. Laut der ‚Bild‘ fließt nur eine Ablöse, wenn bestimmte Erfolgsfaktoren erfüllt werden. Nach Istanbul war Karaman erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Fortuna Düsseldorf gewechselt.

Für Besiktas bestritt der 31-fache türkische Nationalspieler 34 Pflichtspiele, in denen er je zwei Tore erzielte und vorlegte. In der Bundesliga war Karaman in der Vergangenheit für Düsseldorf, Hannover und Hoffenheim am Ball. Nun kommt wohl noch der FC Schalke in seiner Vita hinzu.