VfB-Interesse an Haraguchi bestätigt

Fabian Wohlgemuth hat das Interesse des VfB Stuttgart an Union Berlins Genki Haraguchi bestätigt. Am Rande des gestrigen Freitagsspiels bei RB Leipzig (1:2) sagte der Sportdirektor am ‚DAZN‘-Mikro: „Haraguchi könnte ein Thema werden. Ob das eine Möglichkeit für uns ist, wird sich in drei Tagen zeigen.“ Dann schließt das Wintertransferfenster.

Bei den Eisernen spielte Haraguchi zuletzt regelmäßig von Anfang an. Entsprechend ist fraglich, ob Union den Spielmacher ziehen lässt. Mit seiner Bundesliga-Erfahrung und seiner Kreativität könnte der 31-jährige Japaner dem Team des VfB im Abstiegskampf sicherlich helfen.

