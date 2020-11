Baum erwartet Serdar bald zurück

Schalke 04 kann wohl in naher Zukunft wieder auf Suat Serdar bauen. „Ich kann nur sagen, dass er in der Belastung bei 90 Prozent ist, es schaut sehr gut aus“, sagte Cheftrainer Manuel Baum auf der heutigen Pressekonferenz und rechnet damit, dass der 23-Jährige „in Bälde zur Verfügung steht“.

Der Mittelfeldspieler erholt sich weiterhin von einer Muskelverletzung im Oberschenkel, die er sich am 3. Oktober beim 0:4 gegen RB Leipzig zuzog. Verletzungsbedingt absolvierte Serdar daher erst 52 Pflichtspielminuten in dieser Saison. Ins kalte Wasser werfen will Baum seinen Schützling nicht: „Suat ist ein zu wichtiger Spieler, als dass wir ihn zu früh bringen.“