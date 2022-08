Ajax-Ausverkauf geht weiter: Schuurs vor Absprung

Ajax Amsterdam wird mit Perr Schuurs (22) wohl bald sein nächstes Talent verlieren. Wie Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, ist sich der niederländische Innenverteidiger bereits mit dem FC Turin einig. Die Einigung der Klubs stehe allerdings noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell bieten die Italiener demnach eine Ablösesumme von rund neun Millionen Euro plus weiteren Bonuszahlungen in Höhe von drei bis 3,5 Millionen Euro. Zudem soll der Deal auch eine Weiterverkaufsklausel beinhalten. Ajax pokert aktuell noch und verlangt eine höhere Ablöse, so di Marzio weiter.