Juve interessiert: Kehrt Zaniolo nach Italien zurück?

Nicolò Zaniolo spielt erst seit kurzer Zeit für Galatasaray, da kommen schon die ersten Berichte über eine mögliche Rückkehr nach Italien auf. Juventus Turin hat den offensiven Mittelfeldspieler laut ‚Gazzetta dello Sport‘ auf dem Schirm. Die Transferabteilung der Alten Dame soll die Entwicklung des 23-Jährigen genau beobachten.

In Turin könnte Zaniolo als möglicher Ersatz für Ángel Di María (35) herhalten, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bisher noch nicht verlängert hat. Zwar ist Zaniolo bis 2027 an Gala gebunden, jedoch gibt es dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro für den elffachen Nationalspieler.

