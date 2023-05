Berater Mendes in Barcelona: Es wird ernst bei Fati

Der Fall Ansu Fati dürfte nun Fahrt aufnehmen. Am heutigen Dienstag ist Starberater Jorge Mendes in Barcelona angekommen. Entsprechende Aufnahmen liefert der ortsansässige Journalist Gerard Romero, der den Agenten wie folgt zitiert: „Ich bin hier, um mit Ansu Fatis Familie zu sprechen. Er ist ein Topspieler, ein Phänomen […]. Wir werden sehen, was passiert.“

Das Fati-Lager wird sich nun also auf eine gemeinsame Linie verständigen. Die entscheidende Frage: Setzt man auf den Durchbruch beim FC Barcelona oder auf einen Klubwechsel, um der stagnierenden Karriere neuen Schwung zu verleihen? Klar ist: Die aktuelle Spielzeit läuft absolut nicht nach dem Geschmack des 20-Jährigen, der häufig verletzt war und sich nun seit Monaten im Formtief befindet. Fatis Barça-Vertrag ist derweil noch bis 2027 datiert.

