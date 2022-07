Barça holt auch Koundé an Bord

Der FC Barcelona setzt seine Shoppingtour fort. Die Katalanen geben vorbehaltlich des Medizinchecks und der Unterzeichnung der Verträge die Verpflichtung von Innenverteidiger Jules Koundé vom FC Sevilla bekannt.

Auch der FC Chelsea hatte sich um Koundés Dienste bemüht und warb in den vergangenen Tagen intensiv um den Rechtsfuß. Die Blues waren bereit, 65 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen. Dabei hatten die Londoner eine Ratenzahlung im Sinn.

Barça bot etwas weniger als Chelsea, zahlt dem Vernehmen nach 50 Millionen plus zehn Millionen Boni. Doch Barcelona war bereit, die Offerte ohne Raten zu zahlen, was letztlich den Ausschlag für die Blaugrana gab. Nach der ablösefreien Verpflichtung von Andreas Christensen bekommt Xavi mit Koundé eine weitere Verstärkung für die Defensivzentrale.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4