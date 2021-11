BVB: Can & Dahoud sind zurück

Borussia Dortmund darf Emre Can (27) und Mahmoud Dahoud (25) wieder im Training begrüßen. Wie die Schwarz-Gelben mitteilen, ist das Duo nach mehrwöchiger Verletzungspause ins Mannschaftstraining eingestiegen und bereitet sich nun auf das Pflichtspiel-Comeback vor.

Defensiv-Allrounder Can hatte dem BVB bereits zu Saisonbeginn aufgrund von Muskelproblemen gefehlt, konnte im Oktober ein paar Pflichtspiele mitmachen, um sich dann erneut am Muskel zu verletzen. Mittelfeld-Kollege Dahoud fiel von Ende September an mit einer Innenbanddehnung im Knie aus.