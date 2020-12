Engländer an Musiala dran – Bayern bietet Traumgehalt

Die Kaderplanung des FC Bayern ist seit jeher ein Vabanquespiel. Der Anspruch, ein Profiteam zusammenzustellen, das um alle Titel mitspielen kann, steht oft konträr zum Wunsch, den Eigengewächsen die Tür in die erste Mannschaft offen zu halten. Um die Durchlässigkeit zu erhöhen, wollen die Bayern laut ‚Sport Bild‘-Informationen in diesem Winter gänzlich auf Transfers verzichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jamal Musiala hat es auch so geschafft. Der 17-jährige gebürtige Stuttgarter mit englischem Pass wird von Trainer Hansi Flick „hochgeschätzt“ und ist seit dieser Saison fester Bestandteil des Profikaders. Folgerichtig soll sich dies in Kürze auch schriftlich widerspiegeln.

Millionenvertrag zum Geburtstag

An seinem 18. Geburtstag am 26. Februar soll Musiala seinen ersten Profivertrag an der Säbener Straße unterschreiben. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wird der neue Kontrakt zum millionenschweren Geburtstagsgeschenk. Demnach soll Musiala als Profi rund sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Zum Vergleich: David Alaba, der vor knapp zehn Jahren eine ähnliche Entwicklung wie Musiala hingelegt hatte, kassierte mit seinem ersten Profivertrag für heutige Maßstäbe überschaubare 240.000 Euro. Der Österreicher konnte damals mit Bonuszahlungen auf ein Gesamtgehalt von rund einer halben Million kommen. Musiala soll sein Salär ebenfalls durch Zielvereinbarungen weiter steigern können.

England-Elite beobachtet Musiala

Mit dem Vertrag reagieren die Bayern auch auf das gestiegene internationale Interesse. Der Aufstieg des zweifachen englischen U21-Nationalspielers, der acht Jahre in der Chelsea-Akademie ausgebildet wurde, ist auch in dessen Heimat nicht unbemerkt geblieben.

Die beiden Manchester Klubs City und United sowie der FC Liverpool haben den Youngster laut ‚Daily Mail‘ auf dem Zettel. Die kurz-, mittel und wohl auch langfristige Zukunft liegt für Musiala aber wohl in München.