FCB: Musiala-Vertrag zum Geburtstag?

Nachwuchstalent Jamal Musiala darf sich wohl an seinem 18. Geburtstag über seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern freuen. Dies berichtet ‚Sport Bild‘-Reporter Christian Falk. Demnach planen die Münchner, den jungen Offensivspieler mit seiner Volljährigkeit am 26. Februar mit einem neuen Arbeitspapier auszustatten.

Der aktuelle Ausbildungsvertrag des gebürtigen Stuttgarters läuft noch bis 2022. Flick lobte Musiala unlängst: Er habe „enorme Ruhe am Ball hat, ein starkes Dribbling und im Eins-gegen-eins ist er nur schwer zu stoppen“. In der laufenden Spielzeit gelangen dem Offensivjuwel bereits drei Treffer in 14 Einsätzen für die Profis.