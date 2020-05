Turan: „Ich dachte, ich gehe zu Bayern“

Nach herausragenden Leistungen im Trikot von Atlético Madrid setzte der FC Barcelona im Sommer 2015 alles daran, Arda Turan unter Vertrag zu nehmen. Wie der 33-Jährige heute verrät, war er selbst überrascht vom Wechsel ins Camp Nou. Denn Turan dachte eigentlich, er würde in der Bundesliga anheuern.

„Mein Berater Ahmet Bulut hat mir nicht gesagt, dass Barcelona mich verpflichtet hat. Ich habe erst 15 Tage später von der Vereinbarung erfahren. Ich dachte, ich würde zu Bayern München gehen. Denn ein Jahr vorher war mein Wechsel zu Manchester United in letzter Minute geplatzt. Die Papiere sind aus Ahmet Buluts Tasche gefallen, als wir zusammen waren. Ich sah das Logo von Barcelona und konnte es nicht glauben“, berichtete Turan nun via Instagram.

Allzu glücklich wurde der 100-fache türkische Nationalspieler bei Barça dann aber nicht. Nur 55 Spiele absolvierte Turan für die Blaugrana. Seine Quote mit 15 Toren und elf Assists kann sich aber durchaus sehen lassen. In diesem Sommer endet der Vertrag des Routiniers in Barcelona. Turan ist entsprechend ablösefrei und auf Vereinssuche.