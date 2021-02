Ramos: Heiße Spur nach Manchester?

In den kommenden zwei Monaten steht für Sergio Ramos die Reha nach seiner Knie-OP auf dem Programm. Nebenbei muss der 34-Jährige seine Zukunft klären. Der Vertrag bei Real Madrid läuft aus. Das Angebot zur Verlängerung hat der Innenverteidiger bislang nicht angenommen.

Grund dafür soll vor allem die Kürzung des Gehalts um zehn Prozent sein. Mehr verdienen könnte Ramos in England oder Frankreich. Manchester United, City und Paris St. Germain sollen ihre Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit bereits signalisiert haben.

Reise ins Old Trafford?

Mehrere spanische Medien berichten nun, dass René Ramos, der Bruder und Berater des Weltmeisters von 2010, in der kommenden Woche nach Manchester reisen will, um konkrete Gespräche mit United zu führen. Der englische Rekordmeister wittert einen ablösefreien Deal und kann aktuell auch sportlich wieder gute Argumente ins Feld führen.

Bislang schien trotz der schleppenden Verhandlungen alles auf eine Vertragsverlängerung und ein Karriereende in Madrid hinauszulaufen. Doch die Fronten sind verhärtet. Sollte sich eine der beiden Parteien nicht zeitnah auf die andere zubewegen, dürfte ein anderer Verein den Zuschlag bekommen. United will sich unter den Bewerbern offenbar frühzeitig in Führung bringen.