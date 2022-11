Bundesliga-Anfragen für MLS-Torjäger Driussi

Sebastián Driussi winkt nach einer bärenstarken Saison in den Vereinigten Staaten der Sprung in eine europäische Top-Liga. Wie der ‚TyC Sports‘-Journalist César Luis Merlo berichtet, signalisiert Leeds United gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung des argentinischen Stürmers.

Auch zwei namentlich nicht genannte Vereine aus Deutschland sollen sich nach Driussi erkundigt haben, konkret seien deren Bemühungen aber noch nicht. Bei MLS-Klub Austin FC steht der 26-Jährige noch bis Ende 2024 unter Vertrag.

Zweimal das Nachsehen gegenüber Mukhtar

Im Sommer 2021 war Driussi für rund sechs Millionen Euro von Zenit St. Petersburg in die USA gewechselt. Eindruck hat er in der Major League Soccer vor allem in der kürzlich beendeten Saison hinterlassen.

Mit 25 Toren schoss Driussi seinen Verein bis ins Playoff-Halbfinale, in der regulären Saison traf er 22 Mal. Nur Nashvilles Hany Mukhtar netzte einmal mehr ein. Der 27-jährige Berliner war es dann auch, der Driussi bei der MVP-Wahl zum wertvollsten Spieler auf den zweiten Platz verwies.