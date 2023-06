Roma vermeldet Aouar-Verpflichtung

Die AS Rom hat sich wie erwartet die Dienste von Houssem Aouar gesichert. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Olympique Lyon und unterschreibt bis zum Sommer 2028. Das vermelden die Giallorossi offiziell. Es ist die erste Verpflichtung der Roma in diesem Transfer-Sommer.

Dem Deal ging ein monatelanger Poker voraus, in dem zwischenzeitlich auch Eintracht Frankfurt kräftig mitmischte. Letztlich zogen sich die Hessen aber aufgrund der Forderungen der Spielerseite aus den Verhandlungen zurück. Nun erhält der Europa League-Finalist aus der Ewigen Stadt den Zuschlag.

🖊 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Houssem Aouar 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺

#ASRoma | @HoussemAouar