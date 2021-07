FC Bayern: Fein-Wechsel vor dem Abschluss

Adrian Fein steht vor dem Wechsel zur SpVgg Greuther Fürth. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Bundesliga-Aufsteiger Einigkeit mit dem FC Bayern erzielt. Zuletzt lief es auf eine Leihe hinaus, so das Fachblatt.

Fein war in den vergangenen Jahren bereits an Jahn Regensburg, den Hamburger SV und die PSV Eindhoven verliehen. Nun will der 22-jährige Mittelfeldspieler in Deutschlands höchster Spielklasse Fuß fassen.