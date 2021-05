Havertz führt Chelsea zum Titel | Die Noten des Champions League-Finals

Manchester City begann mit dem Messer zwischen den Zähnen, die ersten Möglichkeiten gehörten allerdings dem FC Chelsea. Zweimal scheiterte Timo Werner in sehr aussichtsreicher Position. Das anfangs fast schon wilde Spiel verflachte in Richtung Pausentee zusehends. Ein Highlight bekamen die 14.110 Zuschauer im Estadio do Dragão dann doch noch zu sehen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Kai Havertz das verdiente 1:0 für die Blues.

In Durchgang zwei übernahm City dann schnell die Spielkontrolle, ohne sich dabei jedoch echte Chancen herauszuarbeiten. Stattdessen blieb Chelsea in Umschaltmomenten stets gefährlich und hatte durch den eingewechselten Christian Pulisic 15 Minuten vor Schluss die Möglichkeit zur Entscheidung. Weil der Ex-Dortmunder vergab, mussten die Londoner bis zum Ende zittern. Die Bemühungen der Citizens blieben am Ende aber fruchtlos.

Torfolge

0:1 Havertz (43.): Chelsea spielt italienisch hinten raus. Langer Diagonalball auf den Außenverteidiger, dann direkt schräg in die Mitte. Dort kommt Mount an den Ball und spielt einen wunderbar getimten Steckpass auf Havertz. Der deutsche Nationalspieler hat einen guten ersten Kontakt und zudem etwas Glück, dass der völlig übermotivierte Ederson an ihm vorbeirutscht. Anschließend muss Havertz mit links nur noch ins verwaiste Tor einschieben.

Die Noten für ManCity

Eingewechselt

60‘ Jesus (4) für De Bruyne

64‘ Fernandinho (4) für Bernardo

77‘ Aguero für Sterling

Die Noten für Chelsea

Eingewechselt

39‘ Christensen (2) für Silva

66‘ Pulisic (3) für Werner

80‘ Kovacic für Mount