Barça: Xavis erste Opfer

Seit gestern ist Xavi offiziell in Amt und Würden beim FC Barcelona. Möglichst schnell will der 41-Jährige nun seine Mannschaft kennenlernen, viele Einzelgespräche führen und an den richtigen Stellschrauben drehen. In einem Bereich wurden nun schon erste Entscheidungen getroffen.

Wie die ‚as‘ und ‚RAC1‘ unisono berichten, betrifft die erste personelle Veränderung Albert Roca. Der Fitnesstrainer muss seinen Hut nehmen. Gleiches gilt für Juanjo Brau, den bisherigen Physiotherapeuten.

Wer muss noch gehen?

Kommentieren will Xavi diese Entscheidungen nicht. Aus Barcelona ist aber zu hören, dass das Duo für die vielen Verletzungen im Team verantwortlich gemacht wird. Insgesamt acht Spieler stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Nach den Änderungen im Staff wird sich Xavi dem Kader zuwenden. Gut möglich, dass dem ein oder anderen Profi ein Abschied im Winter nahegelegt wird. Gerüchten zufolge soll beispielsweise Stürmer Luuk de Jong (31) keine Zukunft unter dem neuen Cheftrainer haben.