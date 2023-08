Eintracht zuversichtlich bei Chaïbi

Eintracht Frankfurt hat die Zuversicht im Werben um Offensivspieler Farès Chaïbi (20) trotz der klaren Ansage des FC Toulouse nicht aufgegeben. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato besteht am Main durchaus Hoffnung, den Transfer in diesem Sommer, womöglich sogar in den kommenden Tagen, einzutüten.

Mit Chaïbi ist sich die Eintracht bereits über einen Wechsel einig, es hakt an der Ablöse: Der Ligue 1-Klub forderte zuletzt 15 Millionen Euro, während Frankfurt nur acht Millionen zahlen wollte. Womöglich auch als Teil des Pokers kündigte Toulouse-Präsident Damien Comolli kürzlich an: „Wir haben ein Angebot erhalten und abgelehnt. Das ist Wochen her, seitdem hatte ich keinen Kontakt mehr zu diesem Verein. Ich denke, es ist vorbei. Für mich ist klar, dass Farès bleiben wird.“