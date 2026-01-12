Millionen-Ablöse: Hannover holt Thordarson

Zweitligist Hannover 96 hat kurz vor dem Rückrundenstart einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet. Wie die Niedersachsen mitteilen, wechselt Stefan Teitur Thordarson von Preston North End nach Deutschland. Der Isländer unterschreibt einen bis 2029 datierten Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse über einer Million Euro. Thordarson kam in dieser Saison in der Championship meist als Joker zum Einsatz. Hannovers Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke sagt über den Neuzugang: „Mit Stefan bekommen wir einen erfahrenen Spieler für das Mittelfeldzentrum dazu, den wir mit diesem Profil so noch nicht im Kader haben und der sicherlich zu noch mehr Stabilität in unserem Spiel beitragen kann.“