BVB geht gegen Rangers unter: Dreimal Note 6

Ungefähr 10.000 Zuschauer sahen im Signal-Iduna-Park eine ausgeglichene Anfangsphase zwischen Borussia Dortmund und den Glasgow Rangers. Die erste Großchance hatten die Gäste. Nach tollem Dribbling von Ryan Kent über die linke Seite stand Scott Arfield plötzlich frei vor Gregor Kobel (10.), der den Schuss des Schotten aus spitzem Winkel zur Ecke abwehrte.

Dan-Axel Zagadou (15.) hätte kurz darauf nach einer Ecke frei zum 1:0 einköpfen können – der Innenverteidiger stellte Rangers-Keeper Allan McGregor mit seinem schwachen Versuch aber nicht vor Probleme. In der Folge waren beide Klubs darum bemüht, Kontrolle über das Spiel zu gewinnen und den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Zu Attraktivität der Begegnung trug dies mitnichten bei.

Marco Reus kam noch zu zwei Halbchancen. Nach Zuspielen von Jude Bellingham (27.) und Mo Dahoud (33.) brachte sich der Kapitän der Schwarz-Gelben aber nicht in die richtige Position, um zum erfolgreichen Torabschluss zu kommen. So waren es die Rangers, die per Handelfmeter durch James Tavernier (38.) in Führung gingen. Kurz darauf staubte Alfredo Morelos (41.) nach einer Ecke zum 2:0 ab.

Spektakel nach Wiederanpfiff

Die zweite Hälfte hatte kaum begonnen, da klingelte es erneut im Kasten der Borussia. Diesmal war es John Lundstram (49.), der einnetzte. Der BVB ließ den Kopf aber nicht hängen und schlug umgehend zurück. Bellingham (51.) verkürzte aus 16 Metern auf 1:3.

Die Aufbruchstimmung bei der Heimmannschaft hielt allerdings nur kurz an, denn die Schotten legten sofort nach. Aribo dribbelte auf die Abwehrreihe des BVB zu und legte den Ball raus auf Morelos (55.), der mit Hilfe von Zagadou den Ball zum 4:1 ins Netz beförderte.

Die Dortmunder gaben sich trotzdem noch nicht auf. Eine Einzelaktion von Raphaël Guerreiro (82.) brachte die Gastgeber nochmal zurück ins Spiel. Mehr kam bei der Schlussoffensive aber nicht heraus. Im Rückspiel benötigt die Mannschaft von Trainer Marco Rose eine enorme Leistungssteigerung, um noch eine Chance auf den Einzug in die nächste Runde zu haben.

Torfolge

0:1 Tavernier (38): Aufgrund eines glasklaren Handspiels von Zagadou, erhalten die Rangers nach Eingreifen des VAR einen Elfmeter. Tavernier schickt Kobel in die falsche Ecke und netzt souverän ein.

0:2 Morelos (41.): Nach einer Ecke setzt sich Aribo gegen Reus am kurzen Pfosten durch und verlängert auf Morelos, der am langen Pfosten den Ball nur noch ins Tor einschieben muss.

0:3 Lundstram (49.): Erneut war ein Dribbling von Kent Ausgangspunkt für einen Treffer der Rangers. Ein wuchtiger Schuss ins rechte Eck von Lundstram bringt den Torerfolg, Kobel ohne Chance.

1:3 Bellingham (51.): Der Gegenschlag von Dortmund sitzt. Moukoko dribbelt über die rechte Seite in den Sechzehner, spielt quer auf Guerreiro. Der Portugiese legt ab für Bellingham und der Engländer trifft zum Anschluss.

1:4 Morelos (55.): Morelos kommt aus halblinker Position im Sechzehnmeterraum nach Vorlage von Aribo zum Abschluss, Zagadou lenkt den Ball noch leicht ins eigene Tor ab.

2:4 Guerreiro (82.): Guerreiro zieht von der rechten Seite nach innen und schließt wuchtig aus 20 Metern ab. Der Ball senkt sich hinter McGregor ins Tor.

Eingewechselt:

46‘ Reyna für Witsel

46‘ Moukoko für Brandt

55‘ Schulz für Akanji

68‘ Tigges für Malen

83‘ Reinier für Reus