Magath: „Wäre mit dem HSV aufgestiegen“

Felix Magath ist nicht erfreut, beim Rennen um den Posten als Sportvorstand beim Hamburger SV den Kürzeren gezogen zu haben. In der ‚Sky‘-Talkshow ‚Triple‘ sagte Magath, der von der HSV-Entscheidung für dessen Mitbewerber Stefan Kuntz „so nebenbei“ aus der Presse erfuhr: „Was heißt enttäuscht? Ich hätte es gerne gemacht. Weil der HSV, das habe ich auch den Aufsichtsräten gesagt, ist für mich eine Herzensangelegenheit und kein Job.“

Dabei war Magath nach einem Treffen in der vergangenen Woche mit den HSV-Verantwortlichen noch davon ausgegangen, bald wieder für seinen Ex-Verein zu arbeiten. „Es wurde in den Gesprächen nie etwas anderes gesagt“, sagte der 70-Jährige, der später noch einräumte: „Sie (die Aufsichtsräte, Anm. d. Red.) haben nie gesagt ‚du wirst es‘, als ich gegangen bin. Das haben sie nie gesagt. Es waren Gespräche ohne Ergebnis.“ Grundsätzlich wäre Magath vom eigenen Erfolg bei den Rothosen überzeugt gewesen: „Ich bin überzeugt, dass ich in der Lage bin, Vereinen zu helfen mit meinem Fußball-Sachverstand, mit meiner Fußball-Erfahrung. Jedem Verein. […] Da bin ich also absolut sicher, dass ich mit dem HSV nächste Saison das geschafft hätte und in die erste Liga aufgestiegen wäre.“