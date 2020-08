Schalke 04: Skrzybski darf hoffen

Steven Skrzybski ist bei Schalke 04 wieder gefragt. „Ich hatte ein gutes Gespräch mit dem Trainer. David Wagner hat mir gesagt, dass es wieder bei null anfängt. Und dass alle Spieler die Chance haben, sich zu zeigen und zu beweisen“, macht der 27-jährige Offensivspieler laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ klar, dass ein erneuter Abschied von Königsblau aktuell kein Thema ist.

Vielmehr will Skrzybski um seinen Platz im Team kämpfen: „Jeder, der mich kennt, der weiß, was Schalke mir bedeutet.“ Die vergangene Rückrunde verbrachte der gebürtige Berliner auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf. In elf Partien traf Skrzybski einmal für die Rheinländer. Sein Kontrakt auf Schalke läuft noch bis kommenden Sommer.