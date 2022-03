Barça will Rüdiger: Für Verhandlungen vor Ort

Vor rund zwei Wochen berichtete die ‚Gazzetta dello Sport‘, dass sich Juventus Turin mit Antonio Rüdiger auf einen Vierjahresvertrag geeinigt habe. Offenbar lehnte sich die italienische Sportzeitung damit zu weit aus dem Fenster. Denn Sahr Senesie, Berater und Halbbruder des deutschen Nationalspielers, verhandelt auch noch mit dem FC Barcelona.

Laut ‚Sky‘ traf sich Senesie am gestrigen Mittwochabend in der katalanischen Hauptstadt mit Barças Geschäftsführer Mateu Alemany und dessen Berater Jordi Cruyff. Der Pay-TV-Sender belegt das mit Bildern des Treffens.

Dem Bericht zufolge sind die Absichten von Barça klar: Der Klub will alles versuchen, um Rüdiger ins Camp Nou zu locken. Dessen Vertrag beim FC Chelsea läuft aus. Spätestens seitdem die britische Regierung Klubbesitzer Roman Abromavich für dessen Verbindungen zu Vladimir Putin sanktioniert hat, sind die Blues handlungsunfähig. Eine Verlängerung mit Rüdiger scheint also so gut wie vom Tisch.

Sollte sich Barça die Dienste des 29-Jährigen sichern können, wäre er bereits der zweite Innenverteidiger, der im Sommer von Chelsea nach Katalonien wechselt. Die Verpflichtung von Andreas Christensen haben die Blaugrana bereits eingetütet, wenngleich die offizielle Verkündung noch aussteht.

Im Werben um Rüdiger hat Barça aber noch einige Konkurrenten. Paris St. Germain, Real Madrid und das erwähnte Juventus Turin sind interessiert – auch wenn die kolportierte Einigung offenbar so nicht existiert.

🚨Exclusive #Rüdiger: Secret negotiations in Barcelona! On Wednesday night Alemany, Cruyff & ARs agent Senesie met in the hotel „The Barcelona Edition“. The appointment went three hours. Barca wants Rüdiger as a free agent! @SkySports @Sky_Marc #CFC pic.twitter.com/6VNAhvSm62