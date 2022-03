Bericht: Rüdiger einigt sich mit Juve

Die ungeklärte Zukunft von Antonio Rüdiger ist offenbar so gut wie entschieden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat sich der 29-jährige Innenverteidiger mit Juventus Turin auf einen ab Sommer gültigen Vierjahresvertrag geeinigt. „Das Überholen ist perfekt gelungen“, schreibt Italiens größte Sportzeitung.

Der FC Chelsea stand vor einigen Tagen noch kurz davor, Rüdigers auslaufenden Vertrag nach wochenlangen Verhandlungen zu verlängern. Aufgrund der Sanktionen gegen Besitzer Roman Abramovich können die Blues jedoch keine Verträge verlängern oder Transfers tätigen.

Nach Bekanntwerden der Sperre witterte Juventus dem Bericht zufolge die große Chance und zog in den zurückliegenden Tagen das Tempo in den Verhandlungen deutlich an. Bei der Alten Dame soll Rüdiger künftig ein Nettogehalt von 6,5 Millionen Euro einstreichen.

Mit Paris St. Germain, Real Madrid lockten zwei weitere Topklubs Rüdiger mit konkreten Angeboten. PSG bot nach FT-Infos ein Nettogehalt von sieben Millionen Euro. Der FC Bayern und Manchester United gehörten ebenfalls zum Kreis der Interessenten, die nun wohl in die Röhre gucken.