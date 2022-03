Martial spricht über die Zukunftsfrage

Für welchen Klub Anthony Martial in der nächsten Saison aufläuft, klärt sich erst nach der laufenden Spielzeit. Im Interview mit dem ‚Guardian‘ macht der französische Angreifer deutlich, dass die Entscheidung noch aussteht: „Ich habe United gebeten zu gehen, weil ich spielen wollte, aber ich habe noch einen Vertrag. Sie wissen, was ich will, also werden wir am Ende der Saison sehen.“ Aktuell ist Martial von Manchester United an den FC Sevilla ausgeliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Manchester steht der 30-fache Nationalspieler noch bis 2024 unter Vertrag. Um Martial von United loszueisen, müsste Sevilla voraussichtlich eine hohe Ablöse aufbringen. Das ist dem Torjäger bewusst. Zunächst sei er „nur bis zum Ende der Saison hier“. In bislang sechs Pflichtspielen für die Andalusier steuerte Martial ein Tor und einen Assist bei.