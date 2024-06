Bayern: Kimmich kündigt Gespräche an

Verhandlungen mit dem FC Bayern wird Joshua Kimmich während der EM nicht führen. „Mein Fokus liegt einzig und allein auf der Europameisterschaft, und danach wird es einen Austausch geben“, gibt der Defensivallrounder in der ‚Süddeutschen Zeitung‘ zu Protokoll.

Grundsätzlich sieht sich der routinierte Bayern-Profi ohnehin nicht in der aktiven Rolle, was das Initiieren von Gesprächen mit dem Rekordmeister betrifft. „Ich habe beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025, da liegt es jetzt primär nicht an mir, aktiv zu werden, so Kimmich. Über der Zukunft des 29-Jährigen schwebt weiterhin ein großes Fragezeichen. Interesse an ihm zeigen Klubs aus England und Spanien.