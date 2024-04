Bayern-Talente nach Zürich?

Beim Grasshoppers Club geht man fest davon aus, künftig von einer Kooperation mit dem FC Bayern profitieren zu können. Beim Sender ‚blue Sport‘ erklärte die US-amerikanische Vereinspräsidentin Stacy Johns: „Bayern hat eine großartige Akademie und weil sie unsere Partner sind, haben wir immer die Möglichkeit, uns auszutauschen. Es ist möglich, dass junge Spieler von den Bayern zum GCZ wechseln.“

In Zürich herrscht dieser Tage Krisenstimmung. Der Rekordmeister der Schweiz schwebt in akuter Abstiegsgefahr und wird voraussichtlich in der Relegation antreten müssen. Sage und schreibe 27 Meisterschaften und 19 Pokaltitel sammelten die Grasshoppers in der so glorreichen Vereinsgeschichte.